Массовое ДТП с грузовиком произошло в центре Краснодара

Авария с участием нескольких автомобилей случилась утром 11 мая на пересечении улиц Коммунаров и Путевой.

В полиции установили, что 49-летний водитель автомобиля Toyota выезжал с АЗС на Коммунаров и столкнулся с автомобилем Kia под управлением 44-летнего водителя. От удара Kia отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 58-летнего водителя, который двигался в сторону Хакурате.

В результате ДТП никто не пострадал. Виновником ДТП признали водителя Toyota. За нарушение правил маневрирования на него составили административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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