Самосвал завис над обрывом после массового ДТП на серпантине в Сочи

Авария произошла 9 мая в Лазаревском районе около поселка Якорная Щель.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на горной дороге столкнулись самосвал КамАЗ и две легковушки. От удара грузовик развернуло и он завис на краю проезжей части перед обрывом.

Официальных данных об аварии в Якорной Щели пока не поступало. Информация уточняется.

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