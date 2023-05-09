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Самосвал завис над обрывом после массового ДТП на серпантине в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samosval-edva-ne-upal-v-obryv-posle-massovogo-dtp-na-serpantine-v-sochi
Видео t.me/sochitypical

Авария произошла 9 мая в Лазаревском районе около поселка Якорная Щель.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на горной дороге столкнулись самосвал КамАЗ и две легковушки. От удара грузовик развернуло и он завис на краю проезжей части перед обрывом.

Официальных данных об аварии в Якорной Щели пока не поступало. Информация уточняется.

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