Самосвал завис над обрывом после массового ДТП на серпантине в Сочи
Происшествия
09.05.2023 13:58
Авария произошла 9 мая в Лазаревском районе около поселка Якорная Щель.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что на горной дороге столкнулись самосвал КамАЗ и две легковушки. От удара грузовик развернуло и он завис на краю проезжей части перед обрывом.
Официальных данных об аварии в Якорной Щели пока не поступало. Информация уточняется.
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