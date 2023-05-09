Иномарка влетела в кучу гравия и перевернулась в Краснодарском крае
Происшествия
09.05.2023 12:36
ДТП произошло 8 мая в 21:37 в станице Новоджерелиевской на улице Дзержинского.
Известно, что водитель автомобиля во время движения в темное время суток не заметил кучу гравия на дороге и врезался в нее. В результате столкновения иномарка перевернулась на крышу.
В результате ДТП никто не пострадал. В опрокинувшейся машине было два человека. Спасатели прибыли на место, помогли им выбраться и поставили автомобиль на колеса, сообщает пресс-служба Управления ПБ, ЧС и ГО по Краснодарскому краю.
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