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Иномарка влетела в кучу гравия и перевернулась в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-vletela-v-kuchu-graviya-i-perevernulas-v-krasnodarskom-krae
Иномарка влетела в кучу гравия и перевернулась в Краснодарском крае
Фото пресс-службы Управления ПБ, ЧС и ГО по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 8 мая в 21:37 в станице Новоджерелиевской на улице Дзержинского.

Известно, что водитель автомобиля во время движения в темное время суток не заметил кучу гравия на дороге и врезался в нее. В результате столкновения иномарка перевернулась на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. В опрокинувшейся машине было два человека. Спасатели прибыли на место, помогли им выбраться и поставили автомобиль на колеса, сообщает пресс-служба Управления ПБ, ЧС и ГО по Краснодарскому краю.

Читайте также: девушка на иномарке снесла автобусную остановку в центре Краснодара. ДТП произошло вечером 8 мая на улице Калинина.

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