Девушка на иномарке снесла автобусную остановку в центре Краснодара

ДТП произошло вечером 8 мая на улице Калинина. Девушка не справилась с управлением на мокрой дороге во время дождя.

Известно, что 35-летняя водитель автомобиля выехала с проезжей части и врезалась в остановку, которая располагалась слева от нее, а также в урну для мусора.

В результате ДТП никто не пострадал. Остановка общественного транспорта сломалась и рухнула на землю. Автомобиль виновницы аварии получил серьезные механические повреждения и опрокинулся на левый бок.

По данному факту полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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