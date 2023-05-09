Девушка на иномарке снесла автобусную остановку в центре Краснодара
Происшествия
09.05.2023 08:22
ДТП произошло вечером 8 мая на улице Калинина. Девушка не справилась с управлением на мокрой дороге во время дождя.
Известно, что 35-летняя водитель автомобиля выехала с проезжей части и врезалась в остановку, которая располагалась слева от нее, а также в урну для мусора.
В результате ДТП никто не пострадал. Остановка общественного транспорта сломалась и рухнула на землю. Автомобиль виновницы аварии получил серьезные механические повреждения и опрокинулся на левый бок.
По данному факту полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.
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