Трое взрослых и 10-месячный ребенок пострадали в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Происшествия
07.05.2023 16:35
Авария с участием двух автомобилей произошла днем 7 мая в 12:40 на 1418-м километре трассы М4 «Дон» в районе села Молдовановка в Туапсинском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» на левом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo.
В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Chery, один из них — десятимесячный мальчик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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