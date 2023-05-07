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Трое взрослых и 10-месячный ребенок пострадали в лобовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troe-vzroslyh-i-10-mesyachnyj-rebenok-postradali-v-lobovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Трое взрослых и 10-месячный ребенок пострадали в лобовом ДТП в Краснодарском крае
Фото t.me/tuapseregionadm

Авария с участием двух автомобилей произошла днем 7 мая в 12:40 на 1418-м километре трассы М4 «Дон» в районе села Молдовановка в Туапсинском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» на левом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery Tiggo.

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Chery, один из них — десятимесячный мальчик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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