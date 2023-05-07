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Младенец погиб в ДТП на трассе под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mladenets-pogib-v-dtp-na-trasse-pod-krasnodarom
Младенец погиб в ДТП на трассе под Краснодаром
Фото t.me/chp_krd

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 7 мая на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Энем на территории Республики Адыгея.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись две легковушки: водитель ВАЗ не пропустил Chevrolet. В результате в одной из легковушек погиб младенец. Ребенок находился в удерживающем устройстве, но оно не спасло ему жизнь.

Движение на участке трассе через поселок Энем затруднено. Информация о ДТП уточняется.

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