Младенец погиб в ДТП на трассе под Краснодаром

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 7 мая на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Энем на территории Республики Адыгея.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись две легковушки: водитель ВАЗ не пропустил Chevrolet. В результате в одной из легковушек погиб младенец. Ребенок находился в удерживающем устройстве, но оно не спасло ему жизнь.

Движение на участке трассе через поселок Энем затруднено. Информация о ДТП уточняется.

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