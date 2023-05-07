Младенец погиб в ДТП на трассе под Краснодаром
Происшествия
07.05.2023 16:15
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла днем 7 мая на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Энем на территории Республики Адыгея.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись две легковушки: водитель ВАЗ не пропустил Chevrolet. В результате в одной из легковушек погиб младенец. Ребенок находился в удерживающем устройстве, но оно не спасло ему жизнь.
Движение на участке трассе через поселок Энем затруднено. Информация о ДТП уточняется.
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