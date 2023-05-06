Мужчина погиб в ДТП с внедорожником, автобусом и КамАЗом в Тимашевском районе

ДТП с участием трех автомобилей произошло 6 мая около 21:00 на трассе Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса «Паз», двигавшегося со стороны Краснодара, врезался в стоящий «КамАЗ» и опрокинулся. Сообщается, что пассажиров в автобусе не было. От удара КамАЗ по инерции продолжил движение и врезался в автомобиль «Нива».

Водитель «Нивы» погиб. Травмы получили водители КамАЗа и автобуса. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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