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Мужчина погиб в ДТП с внедорожником, автобусом и КамАЗом в Тимашевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pogib-v-dtp-s-vnedorozhnikom-avtobusom-i-kamazom-v-timashevskom-rajone
Мужчина погиб в ДТП с внедорожником, автобусом и КамАЗом в Тимашевском районе
Фото t.me/mvd_23

ДТП с участием трех автомобилей произошло 6 мая около 21:00 на трассе Краснодар — Ейск в Тимашевском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса «Паз», двигавшегося со стороны Краснодара, врезался в стоящий «КамАЗ» и опрокинулся. Сообщается, что пассажиров в автобусе не было. От удара КамАЗ по инерции продолжил движение и врезался в автомобиль «Нива».

Водитель «Нивы» погиб. Травмы получили водители КамАЗа и автобуса. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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