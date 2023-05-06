Два человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Туапсинском районе

ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили травмы, произошло 6 мая около 1:00 на трассе в селе Молдовановка.

По предварительным данным, водитель Ford Focus двигался со стороны Краснодара в сторону Геленджика. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. Еще два пассажира Ford Focus, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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