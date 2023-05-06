Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Два человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-s-legkovushkoj-i-mikroavtobusom-v-tuapsinskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Два человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Туапсинском районе
Фото t.me/mvd_23

ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили травмы, произошло 6 мая около 1:00 на трассе в селе Молдовановка.

По предварительным данным, водитель Ford Focus двигался со стороны Краснодара в сторону Геленджика. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. Еще два пассажира Ford Focus, в том числе 16-летняя девушка, получили травмы. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: фура протаранила пять автомобилей, перекрыв движение на дороге в Краснодарском крае.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях