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Фура протаранила пять автомобилей, перекрыв движение на дороге в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/fura-protaranila-pyat-avtomobilej-perekryv-dvizhenie-na-doroge-v-krasnodarskom-krae
Фура протаранила пять автомобилей, перекрыв движение на дороге в Краснодарском крае
Фото Госавтоинспекции Кубани

Массовая авария произошла вечером 5 мая на автодороге «Соленый — Порт Кавказ» перед железнодорожным переездом.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пять автомобилей, которые находились перед ним. В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу.

Фура перевозила подсолнечное масло. После столкновения с автомобилями оно разлилось на проезжую часть. Движение транспорта на этом участке дороги ограничили. Содержимое цистерны с дороги убирают сотрудники аварийных служб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Авария с участием двух автомобилей произошла 3 мая в 15:00 на 11-м километре трассы Тбилисская — Воздвиженская.

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