Фура протаранила пять автомобилей, перекрыв движение на дороге в Краснодарском крае

Массовая авария произошла вечером 5 мая на автодороге «Соленый — Порт Кавказ» перед железнодорожным переездом.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пять автомобилей, которые находились перед ним. В результате ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу.

Фура перевозила подсолнечное масло. После столкновения с автомобилями оно разлилось на проезжую часть. Движение транспорта на этом участке дороги ограничили. Содержимое цистерны с дороги убирают сотрудники аварийных служб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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