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Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-pogibla-i-troe-muzhchin-postradali-v-dtp-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Женщина погибла и трое мужчин пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием двух автомобилей произошла 3 мая в 15:00 на 11-м километре трассы Тбилисская — Воздвиженская.

По предварительным данным, 59-летний водитель Chevrolet Niva поворачивал налево и не пропустил автомобиль Kia Spectra, за рулем которого был 37-летний водитель.

В результате ДТП от полученных ранений по дороге в больницу погибла пассажирка Chevrolet. Виновник аварии госпитализирован. Также пострадали водитель и 18-летний пассажир Kia. Им после осмотра назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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