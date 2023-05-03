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Два человека пострадали в машине, въехавшей в дерево в центре Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-mashine-vehavshej-v-derevo-v-tsentre-armavira
Два человека пострадали в машине, въехавшей в дерево в центре Армавира
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 2 мая около 9:00 на улице Ямской в Армавире.

По предварительным данным, 27-летний местный житель ехал за рулем автомобиля FAW, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии водитель и его 27-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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