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Въехал сзади: 43-летняя пассажирка погибла в иномарке, которую в ДТП выбросило с трассы на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vehal-szadi-43-letnyaya-passazhirka-pogibla-v-inomarke-kotoruyu-v-dtp-vybrosilo-s-trassy-na-kubani
Въехал сзади: 43-летняя пассажирка погибла в иномарке, которую в ДТП выбросило с трассы на Кубани
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 30 апреля около 7:00 на 1137-м километре трассы м-4 «Дон» в Кущевском районе.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля марки Subaru Forester не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Hyundai Accent. После этого машину виновника ДТП отбросило на отбойник, а Hyundai съехал на обочину и врезался в забор.

В результате аварии погибла 43-летняя пассажирка Hyundai. Пострадали еще две женщины: 55-летнюю пассажирку Hyundai после осмотра госпитализировали, а 25-летней пассажирке Subaru после осмотра назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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