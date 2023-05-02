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Женщина-водитель потеряла управление над машиной и погибла в ДТП на встречке в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-voditel-poteryala-upravlenie-nad-mashinoj-i-pogibla-v-dtp-na-vstrechke-v-apsheronskom-rajone
Женщина-водитель потеряла управление над машиной и погибла в ДТП на встречке в Апшеронском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 1 мая в 22:50 на 31-м километре трассы Белореченск — Апшеронск в Апшеронском районе.

По предварительным данным, 46-летняя женщина ехала за рулем автомобиля ВАЗ-21099» со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем марки Chery.

В результате ДТП женщина-водитель ВАЗ получила травмы, была госпитализирована в больницу, где скончалась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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