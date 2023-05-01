Иномарка вылетела с дороги в Усть-Лабинском районе, пострадали 5 человек

ДТП произошло 1 мая около 15:30 на автомобильной дороге Выселки — Кирпильская.

По предварительным данным, 65-летняя водитель Renault Logan не выбрала безопасную скорость движения и на закругленном участке трассы не справилась с управлением. В результате легковушка вылетела с дороги и опрокинулась.

В машине всего было пять человек — водитель и четверо пассажиров. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает отдел МВД России по Усть- Лабинскому району.

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