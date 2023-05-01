Сгоревшая машина заблокировала движение в тоннеле на дублере Курортного проспекта в Сочи

В тоннеле на федеральной автодороге А-148 в сторону Адлера в результате замыкания проводки загорелся автомобиль Renault.

По состоянию на 18:00 движение в тоннеле перекрыто. Госавтоинспекция Сочи рекомендует воспользоваться путями объезда.

Дорожники занимаются устранением последствий пожара. Сам автомобиль потушили прибывшие пожарные расчеты.

Известно, что автомобиль не сталкивался с другими машинами, пострадавших нет. Все пять человек, находившиеся в Renault, успели покинуть салон до возгорания. Материальный ущерб уточняется, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

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