Тридцатилетний житель Кубани погиб, влетев в грузовик на трассе в Адыгейске
Происшествия
01.05.2023 15:57
ДТП произошло 29 апреля на 35 км федеральной трассы А-160 возле Адыгейска около 14:30.
По предварительным данным, 30-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик.
В результате столкновения кубанец на легковой машине погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и его пассажир пострадали, их отвезли в больницу.
Все обстоятельства смертельной аварии выясняются, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.
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