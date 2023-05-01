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Тридцатилетний житель Кубани погиб, влетев в грузовик на трассе в Адыгейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tridtsatiletnij-zhitel-kubani-pogib-vletev-v-gruzovik-na-trasse-v-adygejske
Тридцатилетний житель Кубани погиб, влетев в грузовик на трассе в Адыгейске
Фото t.me/mvd01ra

ДТП произошло 29 апреля на 35 км федеральной трассы А-160 возле Адыгейска около 14:30.

По предварительным данным, 30-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик.

В результате столкновения кубанец на легковой машине погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и его пассажир пострадали, их отвезли в больницу.

Все обстоятельства смертельной аварии выясняются, проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.

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