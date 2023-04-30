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Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shest-chelovek-postradali-v-massovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Краснодарском крае
Фото из соцсетей

Авария произошла 29 апреля в 17:20 в Туапсинском районе на автодороге «Джубга — Сочи» около детского центра «Орленок».

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Ford Transit, который после столкновения влетел в Lada Largus.

В результате ДТП пострадали шесть человек — три пассажира Lada и три пассажира Mercedes. Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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