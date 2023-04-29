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Водитель иномарки выехала на встречку и устроила массовое ДТП на Северном мосту в Краснодаре

Происшествия
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Водитель иномарки выехала на встречку и устроила массовое ДТП на Северном мосту в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 29 апреля около 10:30. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Toyota ехала по улице Северной в сторону Ломоносова, выехала на встречку и врезалась автомобили Nissan и Opel, последний от удара зацепил еще один автомобиль KIA.

В результате аварии пострадала 30-летняя водитель Opel, 4 автомобиля получили механические повреждения.

По словам виновницы ДТП, она пыталась уйти от столкновения с машиной спереди, поэтому резко нажала на тормоз, потеряла управление и выехала на встречку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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