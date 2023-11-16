Виновника пьяного ДТП на перекрестке в Кореновске взяли под стражу

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла 6 ноября на перекрестке улиц Фрунзе и Чкалова в Кореновске.

В отношении виновника ДТП в полиции возбудили уголовное дело о нарушении пьяным водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По инициативе прокуратуры края материалы дело изъяли из территориального следственного отдела и передали в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Октябрьский районный суд Краснодара 15 ноября избрал в отношении водителя меру пресечения в виде заключения под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 ноября около 19:27 пьяный 25-летний водитель Ford Focus проехал на запрещающий сигнал светофора и не пропустил при этом ВАЗ-2115, за рулем которого был 42-летний водитель. После столкновения с иномаркой ВАЗ столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы.

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