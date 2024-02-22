В Кореновске будут судить водителя Ford за пьяное ДТП, в котором погиб мужчина

Смертельная авария произошла 6 ноября 2023 года на пересечении улиц Фрунзе и Чкалова в Кореновске. В феврале уголовное дело в отношении 25-летнего виновника ДТП направили в суд.

По данным следствия, пьяный водитель ехал за рулем Ford Focus, на перекрестке он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «ВАЗ-2115». Отечественная легковушка после удара въехала в автомобиль «Лада Калина».

В результате аварии на месте погиб 42-летний водитель «ВАЗ-2115», его 19-летний пассажир получил тяжелые травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью пьяным водителем. Расследование завершено, материалы дела направили в Кореновский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы и лишение водительских прав на 3 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на перекрестке в Кореновске. Октябрьский районный суд Краснодара 15 ноября 2023 года поместил виновника аварии под стражу.