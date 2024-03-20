На 7,5 лет в колонию-поселение отправится виновник ДТП с футболистами на Кубани

Авария в Брюховецком районе с участием грузовика и «Газели», перевозившей детскую футбольную команду, произошла 7 августа 2023 года.

Суд Брюховецкого района вынес приговор водителю грузовика, допустившего столкновение с «Газелью». Его признали виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 47-летний мужчина за рулем Fuso Canter FE85DJ двигался по трассе Краснодар — Ейск в состоянии опьянения из-за употребления марихуаны. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель» с 11 членами детской футбольной команды.

В результате ДТП один из футболистов — 15-летний парень — погиб. Еще один 15-летний спортсмен получил тяжкий вред здоровью.

На суде подозреваемый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 7,5 годам в колонии-поселении. Кроме того, его на три года лишили права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детская футбольная команда из Каневской ехала на соревнования в Краснодар. В результате аварии 15-летний футболист умер в машине скорой помощи. Еще двое 15-летних парней из микроавтобуса получили травмы. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным футболиста, погибшего в ДТП в Брюховецком районе.