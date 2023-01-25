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На 250 тыс. рублей оштрафовали владельца дельфинария, выбросившего в море афалин в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-250-tys-rublej-oshtrafovali-vladeltsa-delfinariya-vybrosivshego-v-more-afalin-v-sevastopole
На 250 тыс. рублей оштрафовали владельца дельфинария, выбросившего в море афалин в Севастополе
Фото adege, pixabay.com

О том, что владелец дельфинария в парке Победы в Севастополе выбросил в море четырех дельфинов, которые более 10 лет прожили в неволе, стало известно в ноябре прошлого года.

Животных пытались найти, но их местонахождение до сих пор не установлено. В отношении владельца дельфинария Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Установлено, что директор дельфинария, не имея разрешения Росприроднадзора, выпустил в естественную среду четырех животных, занесенных в Красную книгу РФ. Это представляет угрозу для жизни и здоровья дельфинов, которые много лет прожили в неволе.

При этом мужчина нарушил условия лицензии, выданной Россельхознадзором для осуществления деятельности дельфинария. Он не обеспечил содержание дельфинов до наступления их естественной смерти. Также на момент проверки в дельфинарии не оказалось ветеринарных документов на корма.

На директора дельфинария завели два административных протокола за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и за осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями.

Суд приговорил мужчину к штрафам на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении директора дельфинария расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Гагаринского района, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о выброшенных в море дельфинах рассказали в соцсетях местные жители. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал спасти животных от неминуемой гибели. На владельца дельфинария завели уголовное дело. Выпущенных в Севастополе афалин искали также в Краснодарском крае.

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