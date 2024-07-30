Могучей Кате предъявили обвинение в нападении на полицейского в Краснодаре

Жительница Краснодара обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом стало известно 30 июля.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, применившей насилие в отношении полицейского. В настоящее время ей предъявили обвинение.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, 32-летняя жительница Краснодара грубо нарушала общественный порядок и мешала спать своим соседям. В ответ на законные требования представителя власти голая и пьяная женщина выбежала из свой квартиры в коридор и напала на полицейского.

Она не менее пяти раз ударил правоохранителя по голове и туловищу, нанеся ему телесные повреждения. На женщину завели уголовное дело за применения насилия в отношении сотрудника МВД. Ей грозит до пяти лет колонии.

Нападение на полицейского женщина объяснила тем, что он не представился ей должным образом и нарушил личную субординацию. Кроме того, его удостоверение женщина приняла за поддельное. Испугавшись за свою безопасность, женщина напала на правоохранителя.