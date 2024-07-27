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Могучая голая женщина напала на полицейского в ответ на замечание в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moguchaya-golaya-zhenshhina-napala-politsejskogo-v-otvet-na-zamechanie-v-krasnodare
Фото Ирина Борс Альфа Ньюс

Нападение произошло в подъезде многоэтажного дома на Западном обходе Краснодара по улице Ивана Беличенко. Сотрудник МВД получил ранение головы.

В соцсетях 27 июля распространяется видео, на котором мужчина в рубашке и брюках, представившийся сотрудником  уголовного розыска, пытается утихомирить свою соседку, но она на него нападает.

По словам свидетелей, она с подругой выпивала в своей квартире и очень громко слушала музыку. Когда сосед-полицейский в 4 утра позвонил в дверь и попросил нарушительницу общественного порядка уменьшить громкость, нетрезвая дама, которую на видео называют Катей, неожиданно набросилась на мужчину, нанося ему удары по телу и голове.

В завязавшейся потасовке напавшая на полицейского дама потеряла полотенце, которым она была обернута, оставшись в нижнем белье. Во время драки оба участника потасовки оказались на открытом балконе лестничной клетки в опасной близости от края перил.

По данным пресс-службы полиции Краснодара оперуполномоченный получил ранение вилкой в область головы.

«В дальнейшем нарушительница была доставлена в отдел полиции. Её медицинское освидетельствование показало состояние опьянения. В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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