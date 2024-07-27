Обозвал собаку, извинился перед велосипедом: в Новороссийске пойман странный вор

Полиция Новороссийска задержала незадачливого похитителя, нелепые действия которого вызвали смех даже у закаленных опытом сотрудников правоохранительных органов.

Перелезая через забор с украденным велосипедом вор уронил его на землю, извинился перед двухколесной машиной, затем завалил на себя летний душ, а потом оскорбил залаявшую на него собаку. Звуковое сопровождение совершенного преступления зафиксировала видеокамера, которая была установлена у забора домовладения.

С сообщением о краже в отдел полиции Новороссийска обратился хозяин похищенного велосипеда. Кроме того, из ограбленного дома пропал также и фен для сушки волос. Сумма общего ущерба — 40 тыс. рублей.

Пользуясь видеодоказательствами, полицейские оперативно нашли и задержали 39-летнего местного жителя, который решил скрыться в поселке Абрау-Дюрсо. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Воришке грозит лишение свободы до 6 лет.

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