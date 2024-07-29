Могучая Катя из Краснодара объяснила, зачем воткнула вилку в полицейского

Резонансный инцидент произошел рано утром 26 июля в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко в районе Западного обхода.

В то утро в подъезде дома развернулась необычная драка между женщиной и сотрудником полиции, который попросил ее соблюдать общественный порядок. Во время потасовки жительница квартиры ударила правоохранителя вилкой.

Напавшая на полицейского местная жительница Екатерина Матвейкина объяснила, почему совершила такой поступок. По ее словам, сначала к ней в квартиру пришла соседка, которая пожаловалась на шум из ее квартиры и сказала, что вызовет наряд полиции. Екатерина поддержала идею соседки вызвать сотрудников МВД.

Через короткое время в квартиру Матвейкиной постучал полицейский. Однако, по словам женщины, правоохранитель не представился ей должным образом, нарушил личную субординацию и начал показывать удостоверение, которое Екатерина ошибочно приняла за поддельное.

«Я надписи такой на удостоверении не увидела. Он ринулся в мою сторону рукой, за что я, переживая за свою безопасность, также ответила ему ударом», — рассказала женщина телеканалу «НТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женщине из Краснодара грозит 5 лет колонии за нападение на полицейского. По версии следствия, 32-летняя местная жительница грубо нарушала общественный порядок и мешала спать своим соседям. В ответ на законные требования представителя власти голая и пьяная женщина выбежала из свой квартиры в коридор и напала на полицейского.

Она не менее пяти раз ударил правоохранителя по голове и туловищу, нанеся ему телесные повреждения. По факту применения насилия в отношении сотрудника МВД на женщину завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ.