Могучей женщине из Краснодара грозит 5 лет колонии за нападение на полицейского

Преступление произошло рано утром 26 июля в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко в районе Западного обхода.

По версии следствия, 32-летняя местная жительница грубо нарушала общественный порядок и мешала спать своим соседям. Прибывший на место сотрудник полиции призвал женщину не нарушать спокойствие жильцом многоэтажки.

В ответ на законные требования представителя власти голая и пьяная женщина выбежала из свой квартиры в коридор и напала на полицейского. Она не менее пяти раз ударил правоохранителя по голове и туловищу, нанеся ему телесные повреждения.

По факту применения насилия в отношении сотрудника МВД на женщину завели уголовное дело по ст. 318 УК РФ. Следователь устанавливает обстоятельства резонансного происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам соседей, женщина с подругой выпивала в своей квартире и очень громко слушала музыку. Когда сосед-полицейский в 4 утра позвонил в дверь и попросил нарушительницу общественного порядка уменьшить громкость, нетрезвая дама, которую на видео называют Катей, неожиданно набросилась на мужчину, нанося ему удары по телу и голове.

В завязавшейся потасовке напавшая на полицейского дама потеряла полотенце, которым она была обернута, оставшись в нижнем белье. Во время драки оба участника потасовки оказались на открытом балконе лестничной клетки в опасной близости от края перил.