Мизулина: я не верила, что буду встречать Новый год без Киркорова. Это случилось

Ведущие российские телеканалы буквально за сутки убрали из эфиров звезд, засветившихся на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Так, в частности, в кратчайшие сроки из новогодних эфиров стали вырезать Филиппа Киркорова и Лолиту, которые были на вечеринке, и позже записали видео с извинениями.

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«Возмущенное «голой» вечеринкой общество потребовало объявить бойкот всем участникам мероприятия. Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали «голышей» из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

Мизулина отметила, что видела ролики с извинениями звезд, однако не увидела главного — «извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту».

Руководитель Лиги безопасного интернета считает, что эти артисты и блогеры показывают полную оторванность от того, чем сейчас живет Россия, а потому, бойкот, по ее мнению, верное решение.

«Я не верила, что когда-нибудь буду встречать Новый год без Киркорова на экране. И вот, случилось. 2023, спасибо тебе за это», — подытожила Мизулина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», блогер Настя Ивлеева устроила в московском клубе «Мутабор» предновогоднюю вечеринку. Дресс-код был обозначен как Almost naked (почти голый). Поэтому звезды разгуливали практически раздетыми. На вечеринке заметили Лолиту, Филиппа Киркоров, Джигана, Ксению Собчак и многих других.

Это вызвало негодование у большей части российского общества. После чего Ивлеева и другие участники «голой вечеринки» принесли свои извинения.