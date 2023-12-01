Минтранс РФ: поезда в Сочи вошли в график, в портах возобновили перевалку грузов

В Министерстве транспорта РФ 1 декабря сообщили о том, что погодные условия улучшились, что позволило возобновить перевалку грузов и перевозку пассажиров в основных морских портах Черноморского побережья.

По данным ведомства, морские порты Краснодарского края и Керченская переправа работают с ограничениями по погодным условиям, так как в акватории Черного моря сохраняются опасные метеорологические явления.

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. За последние сутки паромы выполнили 11 рейсов.

«Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья РФ. В этой зоне действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра», — говорится в сообщении Минтранса РФ в Telegram.

В ведомстве добавили, что железнодорожники продолжают работы по укреплению береговой линии и восстановлению пути на участке Лазаревская — Разъезд Водопадный, который был поврежден штормом 27 ноября. Поезда в данный момент следуют по одному пути в реверсивном режиме. При этом, почти все пассажирские поезда идут по графику.

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме. В аэропорту Сочи задержек нет.