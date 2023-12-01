Минтранс РФ: поезда в Сочи вошли в график, в портах возобновили перевалку грузов
В Министерстве транспорта РФ 1 декабря сообщили о том, что погодные условия улучшились, что позволило возобновить перевалку грузов и перевозку пассажиров в основных морских портах Черноморского побережья.
По данным ведомства, морские порты Краснодарского края и Керченская переправа работают с ограничениями по погодным условиям, так как в акватории Черного моря сохраняются опасные метеорологические явления.
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. За последние сутки паромы выполнили 11 рейсов.
«Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья РФ. В этой зоне действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра», — говорится в сообщении Минтранса РФ в Telegram.
В ведомстве добавили, что железнодорожники продолжают работы по укреплению береговой линии и восстановлению пути на участке Лазаревская — Разъезд Водопадный, который был поврежден штормом 27 ноября. Поезда в данный момент следуют по одному пути в реверсивном режиме. При этом, почти все пассажирские поезда идут по графику.
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме. В аэропорту Сочи задержек нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с. Волны повредили насыпь и железнодорожное полотно на перегоне Лазаревская — разъезд Водопадный. Движение поездов на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме. Железнодорожники ведут отсыпку насыпи и укладывают тетраподы на размытой части береговой линии. КТК 27 ноября остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. Ночью 27 ноября шторм сорвал с якорей в Тамани и выбросил на мель около поселка Витязево под Анапой сухогруз Blue Shark под флагом Белиза с 2,8 тыс. т ячменя. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта.