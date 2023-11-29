РЖД показало видео укладки тетраподов на поврежденной штормом насыпи в Сочи

На участке Лазаревская — Разъезд Водопадный продолжаются работы по восстановлению ж/д пути.

Железнодорожникам приходится работать крайне осторожно.

«Применяем тяжелую технику только в периоды между пропуском пассажирских поездов по одному действующему пути в реверсивном режиме», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Сейчас на поврежденном участке железнодорожного пути устанавливают тетраподы или так называемые железобетонные «ежи». Эти конструкции необходимы, чтобы «отвоевать» у моря сушу и стабилизировать насыпь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с. Волны повредили насыпь и железнодорожное полотно на перегоне Лазаревская — разъезд Водопадный. Движение поездов на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме.

В ночь на 29 ноября для укрепления береговой линии отсыпали в основание насыпи по 18 вагонов щебня и бутового камня и установили 20 тетраподов для защиты от морских волн. В течение дня планируют поставить еще 90 тетраподов и начать подготовку полотна для укладки рельсошпальной решетки.