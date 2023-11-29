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РЖД ввели в график 29 поездов, задержанных из-за «шторма века» в Черном море

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rzhd-vveli-v-grafik-29-poezdov-zaderzhannyh-iz-za-shtorma-veka-v-chernom-more
РЖД ввели в график 29 поездов, задержанных из-за «шторма века» в Черном море
Фото t.me/pro_gzd

В настоящее время с отклонением от графика следуют восемь поездов дальнего следования. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе РЖД.

Опоздания составляют от 14 минут до двух часов. Еще 29 поездов, задержанных из-за последствий шторма на Черноморском побережье, уже введены в график.

Чтобы пассажиры задержанных поездов успели на свои рейсы из аэропорта Адлер, организована перевозка автобусами. В общей сложности таким образом доставили свыше 600 человек.

Для пассажиров поездов, которые задерживались дольше четырех часов, организовали дополнительное питание. В общей сложности пассажирам раздали 24,7 тыс. продуктовых наборов.

В ночь на 29 ноября для укрепления береговой линии железнодорожники  отсыпали в основание насыпи по 18 вагонов щебня и бутового камня и  установили 20 тетраподов для защиты от морских волн.

В настоящее время работы продолжаются. В течение дня планируют доставить еще 90 тетраподов и начать подготовку полотна для укладки рельсошпальной решетки, сообщает «Телеграмма РЖД».

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