Из-за оползня перекрыли дорогу в Сочи

Движение автомобилей временно приостановлено по улице Космической в районе школы № 81.

В результате обильных осадков активизировались оползневые процессы. Дорогу закрыли для движения в целях безопасности населения.

В связи с закрытием дороги временно изменили схему движения маршрута № 146 «Дагомыс 0151 село Третья Рота» и маршрута № 154 « Навагинская ( ж/д вокзал Сочи) — село Солохаул». В обоих направлениях транспорт не будет останавливаться на остановочных пунктах «Волковка», «Школа № 81» и «Кольцо».

В настоящее время специалисты отслеживают оползневые процессы. На участке выставлены технические средства организации дорожного движения и соответствующие знаки.

После прекращения оползневых процессов будет определён способ ремонта автомобильной дороги, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Читайте также: шесть туристических объектов закрыли в нацпарке Сочи из-за непогоды.