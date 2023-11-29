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Из-за оползня перекрыли дорогу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-opolznya-perekryli-dorogu-v-sochi
Из-за оползня перекрыли дорогу в Сочи
Фото t.me/mcusochi

Движение автомобилей временно приостановлено по улице Космической в районе школы № 81.

В результате обильных осадков активизировались оползневые процессы. Дорогу закрыли для движения в целях безопасности населения.

В связи с закрытием дороги временно изменили схему движения маршрута № 146 «Дагомыс 0151 село Третья Рота» и маршрута № 154 « Навагинская ( ж/д вокзал Сочи) — село Солохаул». В обоих направлениях транспорт не будет останавливаться на остановочных пунктах «Волковка», «Школа № 81» и «Кольцо».

В настоящее время специалисты отслеживают оползневые процессы. На участке выставлены технические средства организации дорожного движения и соответствующие знаки.

После прекращения оползневых процессов будет определён способ ремонта автомобильной дороги, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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