Шесть туристических объектов закрыли в нацпарке Сочи из-за непогоды

Погода на курорте до конца не стабилизировалась, а синоптики 29 ноября прогнозируют усиление ветра — порывы могут достигать 15–20 м/с.

В связи с этим в Сочинском национальном парке для туристов закрыли шесть объектов — «Белые скалы», обустроенный природный комплекс «Агурское ущелье и водопады», территории Нижне-Сочинского участкового лесничества в районе «Змейковских водопадов» и Верхне-Сочинского участкового лесничества в районе «Ореховских водопадов», «Каскада водопадов» и «Ажека».

«Внимание туристам! Из-за сильных осадков возможны подъемы уровней воды в реках и возникновение нештатных ситуаций на маршрутах. Мы призываем туристов не подвергать свои жизни опасности и воздержаться от походов. Пожалуйста, будьте осторожны и не рискуйте своей безопасностью», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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