КТК приостановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском

Из-за шторма прием нефти в систему о грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Это связано с высокой заполненностью резервуаров. Погрузка нефти остановлена из-за штормового предупреждения, танкеры отведены в районы ожидания.

«Отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется через выносные причальные в 5 км от береговой линии. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность. В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22–24 м/с, высота волн 6–8 метров», — сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

О возобновлении перевалки сообщат дополнительно.

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