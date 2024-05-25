Минобр Кубани: сдачу ЕГЭ из поврежденной школы №29 перенесут в школу №36

В министерстве науки, образования и молодежной политики Краснодарского края сообщили, что ситуация в школе № 29, где 25 мая ветром сорвало крышу, находится под контролем.

На месте происшествия в настоящее время работают спасатели. Кровлю закрепили, проводится экспертиза крыши, после специалисты займутся ее восстановлением.

«В школе 3 и 6 июня должен был проходить государственный выпускной экзамен. Все запланированные участники экзамена будут сдавать его в новом пункте на базе школы №39 Краснодара», — цитирует сообщение ведомства оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 25 мая в 8:18, до начала торжественной линейки. По поручению главы краевого следственного управления Андрея Маслова по данному факту завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что тяжелых пострадавших среди детей нет. В основном, несовершеннолетние получили порезы и ссадины. Позже в этот день мэр Краснодара сообщил, что почти все дети выписаны домой. Некоторым назначено амбулаторное лечение. Один мальчик остается в детской краевой клинической больнице.