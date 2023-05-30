Минобороны: 8 беспилотников самолетного типа атаковали Москву

По данным Минобороны РФ, утром 30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.

В атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены.

В ведомстве уточники, что три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников сбили в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны атаковали жилые многоэтажки на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Аталасова в Новой Москве. В домах выбиты окна. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин сообщил о том, что во время атаки на Москву использовались такие же беспилотники, как при атаке на Краснодар 26 мая.