Во время атаки на Москву использовались такие же беспилотники, как при атаке на Краснодар 26 мая
Об этом 30 мая сообщил руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
По словам эксперта, для атаки на Москву использовались БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая.
«Силовая установка — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 м и теоретическую дальность от 400 до 1000 км. Стоимость можно оценить в сумму 30-200 тыс. долларов каждого аппарата», — написал Алексей Рогозин в Telegram.
Эксперт добавил, что радиоэлектронные подавители беспилотников для таких аппаратов зачастую бесполезны. Единственный способ эффективно им противодействовать — сбивать.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны атаковали жилые многоэтажки на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Аталасова в Новой Москве. В домах выбиты окна. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников.
Беспилотники атаковали Краснодар утром 26 мая. Жители Краснодара проснулись от громкого хлопка. Офисное здание на улице Морской получило повреждения кровли и окон. В соседнем пятиэтажном доме на улице Гаражной, 77/1 выбило около 20 окон.