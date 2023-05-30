Беспилотники атаковали несколько зданий в Москве

Сотрудники силовых структур 30 мая проверяют информацию о хлопках в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе столицы.

По данным оперативных служб, хлопки произошли в многоэтажных жилых домах на Ленинском проспекте, 92 и Профсоюзной улице, 98. Следов пожара не обнаружили, в некоторых квартирах выбиты стекла. Предварительно, причиной хлопков могла стать атака беспилотников.

Кроме того, похожий инцидент произошел в Новой Москве, после которого на 25-м этаже дома на улице Аталасова, 11 выбило стекла. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил о том, что на время работы экстренных служб эвакуируют жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания беспилотников. Сразу после окончания работы спецслужб жители смогут вернуться в свои квартиры.

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