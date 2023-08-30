Минкурортов: лесной пожар в Геленджике не угрожает туристам

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, все туристические объекты и средства размещения в Геленджике сейчас работают в штатном режиме.

В ведомстве добавили, что по вопросам пожара можно обратиться на горячую линию курортов Краснодарского края по телефону 8 (800) 200-60-90.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также сообщили о том, что лесной пожар не оказывает влияния на отдых туристов.

«К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений. Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается», — цитирует вице-президента АТОР Сергея Ромашкина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал возгорание сухой травы. Подозреваемого задержала полиция.

К утру 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Работы осложняются сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным горным рельефом. Для тушения пожара в Геленджик утром 30 августа вылетели два самолет-амфибии Бе-200 МЧС России. Мэр курорта Алексей Богодистов сообщил, что площадь пожара выросла до 118 га.