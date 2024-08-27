«Между небом и землей»: крыша протекла на концерте Стаса Михайлова в Сочи

Инцидент произошел вечером 26 августа во время юбилейного концерта, посвященного 55-летию народного артиста России Стаса Михайлова, в концертном зале «Фестивальный».

О произошедшем в соцсетях сообщили присутствовавшие на концерте зрители. По словам очевидцев, во время залпового ливня протекла крыша концертного зала, и вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды партера.

Стас Михайлов продолжил выступление несмотря на протекшую крышу в «Фестивальном», сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. По словам главы города-курорта Андрея Прошунина, минувшей ночью в Сочи прошел залповый ливень. Больше всего осадков выпало в Хостинском районе — 125 мм. После полуночи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы.

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