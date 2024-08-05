Месячная норма осадков выпала за 3 часа в Анапе

На город-курорт утром 5 августа обрушился залповый ливень, затопивший несколько десятков улиц.

По данным мэрии Анапы, за 3 часа выпало 30 мм осадков — это почти месячная норма. В низинах на улицах Чехова, Садовой, Парковой и Станичной образовались локальные подтопления.

Вода зашла в 4 цокольных этажа. Сейчас воду откачивают мотопомпами из технических помещений по двум адресам.

На ликвидацию последствий непогода направили все силы городских служб и предприятий. Большую часть работ уже выполнили. Более 70 специалистов МБУ «Благоустройство» убирают с улиц мусор.

Кроме того, мощный шторм повредил инфраструктуру на центральном пляже. Там последствия удара стихии устраняют сотрудники МУП «Объединение курортных услуг».

В работах на пляжах задействовали более 20 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пляжах Анапы 5 августа запретили купаться из-за сильного шторма. В крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях 5 и 6 августа. Утром 5 августа на Анапу обрушился сильный дождь, из-за которого улицы курорта ушли под воду.