Улицы Анапы подтопило после мощного ливня

Утром 5 августа на Анапу обрушился сильный дождь.

Местные паблики начали делиться фото- и видеозаписями от местных жителей, на которых запечатлены бурные потоки воды, льющиеся по улицам курорта.

Автовладельцы сообщили, что движение на подтопленных улицах затруднено. В частности, подтопило низинные участки улиц Красноармейской и Северной. Также «поплыли» и остальные центральные магистрали курорта.

Из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в поселок Супсех, станице Анапской и частично в городе.

«В настоящее время бригады РЭС активно работают над устранением последствий прохождения грозового фронта», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Анапы в Telegram.

Сообщений от жителей о том, что вода зашла в дома и на придомовые территории, не поступало. В реках подъемов воды до неблагоприятных и критических отметок не зафиксировано. Нарушений в работе инфраструктуры также не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на пляжах Анапы 5 августа запретили купаться из-за сильного шторма. В крае объявлено штормовое предупреждение о ливнях 5 и 6 августа. На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри 5 и 6 августа возможно формирование смерчей над морем.