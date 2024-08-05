Купаться запретили на пляжах Анапы из-за шторма

На Анапу 5 августа обрушились мощные ливни в связи с прохождением мощного грозового фронта.

На городских пляжах спасатели предупреждают отдыхающих о том, что купаться в море во время непогоды запрещено.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности на пляже, не выпускать детей из виду, не подвергать свою жизнь и жизнь близких риску, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 и 6 августа местами на Кубани пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри 5 и 6 августа возможно формирование смерчей над морем.