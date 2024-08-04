Жителей Кубани предупредили о надвигающихся ливнях с грозами и смерчах над морем

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о непогоде.

По данным синоптиков, 5 и 6 августа местами на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 м/с.

На участке Черноморского побережья от Анапы до Магри утром и до конца дня 5 августа, а также в течение суток 6 августа возможно формирование смерчей над морем.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, при появлении смерчей необходимо покинуть пляжи и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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