Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кратковременные дожди придут на смену жаре в начале недели на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kratkovremennye-dozhdi-pridut-na-smenu-zhare-v-nachale-nedeli-na-kubani
Кратковременные дожди придут на смену жаре в начале недели на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным погодного центра «Фотобос», 4 августа погоду на Кубани будет формировать теплый сектор циклона.

Из-за циклона в Краснодарском крае в воскресенье сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, так как в регион продолжат поступать жаркие воздушные массы. И только поздним вечером скажется приближение связанного с этим циклоном холодного фронтального раздела, который отметится кратковременными дождями и локальными грозами.

Температура воздуха в крае достигнет +34…+36°С. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. В понедельник местами ожидаются кратковременные дожди и +30…+32°С, сообщает порта «Метеовести».

Читайте также: синоптики дали прогноз погоды на август в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях