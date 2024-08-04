Кратковременные дожди придут на смену жаре в начале недели на Кубани
Общество
04.08.2024 09:19
По данным погодного центра «Фотобос», 4 августа погоду на Кубани будет формировать теплый сектор циклона.
Из-за циклона в Краснодарском крае в воскресенье сохранится преимущественно солнечная и сухая погода, так как в регион продолжат поступать жаркие воздушные массы. И только поздним вечером скажется приближение связанного с этим циклоном холодного фронтального раздела, который отметится кратковременными дождями и локальными грозами.
Температура воздуха в крае достигнет +34…+36°С. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. В понедельник местами ожидаются кратковременные дожди и +30…+32°С, сообщает порта «Метеовести».
Читайте также: синоптики дали прогноз погоды на август в Краснодарском крае.