Жара вернется: синоптики дали прогноз погоды на август в Краснодарском крае

По прогнозу специалистов, в последний месяц лета дождей не ожидается, а температура воздуха будет выше нормы.

Сухая и жаркая погода в августе прогнозируется почти во всем Северо-Кавказском федеральном округе, включая Краснодарский край, Волгоградскую и Астраханскую области, а также Ставропольский край.

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