Дожди с грозами и понижение температуры морской воды прогнозируют на Кубани

В Краснодарском крае температура воздуха до конца недели — около климатической нормы, она составит 29 — 33°C. В отдельных районах ожидаются дожди.

О погоде на юге России рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, при температуре воздуха 29 — 33°C в отдельных районах Кубани пройдут дожди с грозами и ветром до 20 м/с.

Температура морской воды на ряде курортов Черноморского побережья останется комфортной для купания. Так в Сочи она составит 27 — 28°C. В Анапе, по словам Вильфанда, вода в море остынет до 25°C. Это связано с прошедшими дождями — потоки воды, идущие с гор, привели к понижению температуры на морском побережье, сообщает ТАСС.

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