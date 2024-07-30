Об опасных смерчах над Черным морем предупредили жителей и гостей Кубани

По прогнозам синоптиков, утром и в течение дня 31 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Объявлено штормовое предупреждение. МЧС рекомендует принять меры предосторожности. По возможности, в этот период стоит оставаться дома, следить за состоянием отопительной и осветительной систем.

Необходимо следить за SMS-сообщениями от МЧС Краснодарского края с предупреждениями о возможных ЧС, а также за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае ЧС нужно звонить 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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