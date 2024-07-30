Температурные качели: 30 июля на Кубани будет от +11 до +33 ℃

По прогнозам синоптиков, 30 июля на Кубани ожидается переменная облачность. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди. В южной половине местами ожидается сильный дождь с градом.

Ветер западный, 5-10 м/с. Местами возможны порывы 12-14 м/с, днем местами и при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16…21°С, на Азовском побережье 20…25°С. Местами в юго-восточных предгорных районах 11…16°С; днем 28…33°С. В горах ночью ожидается 8…13°С, днем 17…22°С. На Черноморском побережье ночью температура воздуха составит 18…23°С, днем столбики термометров покажут 28…33°С.

В Краснодаре 30 июля прогнозирую переменную облачность. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с порывами до 12-14 м/с. При грозе порывы составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°С, днем 30…32°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МЧС предупредили о сильных дождях с грозами на Кубани 30 и 31 июля.