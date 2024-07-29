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Сильные дожди с грозами ожидаются 30 и 31 июля в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-30-i-31-iyulya-prognoziruyutsya-livni-s-grozami
Сильные дожди с грозами ожидаются 30 и 31 июля в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории Кубани на последние два дня июля.

По данным синоптиков, в течение суток 30 и 31 июля местами в Краснодарском крае пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.

Жителей и гостей региона в ближайшие дни просят быть внимательными и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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