Сильные дожди с грозами ожидаются 30 и 31 июля в Краснодарском крае
Общество
29.07.2024 17:01
МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде на территории Кубани на последние два дня июля.
По данным синоптиков, в течение суток 30 и 31 июля местами в Краснодарском крае пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с.
Жителей и гостей региона в ближайшие дни просят быть внимательными и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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